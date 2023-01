Dierenasiel Gent verhoogt muur tot 5 meter na jarenlange klachten van buren over blaffende honden

"We zijn hier niet gelukkig mee, maar we hopen deze saga nu voorgoed af te sluiten", zegt Kristien De Waele van het dierenasiel. "Door de hogere muur verdwijnt er licht. De hokken van de honden zullen vaker in de schaduw liggen en dat is niet ideaal voor het welzijn, maar dit is nodig om door te kunnen gaan. We willen een frisse start in 2023 en dit achter ons laten." Het asiel onderzoekt nu of de honden meer gelucht kunnen worden.