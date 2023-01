Dierenasiel in Deurne voert adoptiestop in tot 10 januari: "Mensen vragen naar dikke konijnen voor op het feestmenu"

Socio vangt momenteel een 400-tal dieren op van kippen over konijnen tot vissen. Alleen geel honden of katten. Sommige klanten willen niet alleen dieren adopteren om ze klaar te maken, maar ook om als kerstcadeau te geven. "Dan willen ze een dier adopteren als verrassing voor hun kinderen, maar daar doen we ook niet aan mee." Klanten kunnen natuurlijk ook net voor of na de adoptiestop een konijn adopteren, maar ook dan blijft het opvangcentrum alert. "We vragen vooraf altijd een foto van waar die dieren terechtkomen. Ze sturen dan vaak een foto door van een plastic bak. Daar plaatsen wij geen dieren in. We hebben dan liever een slechte naam of boze klanten, dan dierenleed te veroorzaken."