Dode bij brand in villa van wijlen burgemeester en 'Bingokoning' Willy Michiels

Beiden konden uit het huis geëvacueerd werden, maar de mantelzorger is in het ziekenhuis overleden. De weduwe is in kritieke toestand. Dat zegt burgemeester van Haaltert Veerle Bayens (N-VA) aan Belga.

De brand ontstond kort na 23 uur, en bij aankomst van de brandweer stond het huis al in lichterlaaie. "De eerste prioriteit van de hulpdiensten was de twee bewoners uit het huis redden", zegt Baeyens. "Dat lukte, maar jammer genoeg is de mantelzorger in het ziekenhuis aan de verwondingen bezweken."

De brandweer is massaal aanwezig en zal nog uren moeten nablussen. Het is nog onduidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. "Het is nog veel te vroeg om daarover uitspraken te doen", zegt Baeyens.

