Duizenden mensen in Vilvoorde wachten nog altijd op afvalkalender door te weinig postbodes

Incovo heeft een klacht ingediend bij Bpost: “Wij willen er alles aan doen om de inwoners zo snel als mogelijk de afvalkalender te bezorgen", zegt Buysse. "Probleem is dat er waarschijnlijk nog duizenden kalenders ergens opgeslagen liggen bij Bpost. Er moeten "ergens" nog duizenden exemplaren van de afvalkalender op bedeling liggen te wachten." Al laat Buysse de afvalkalender intussen wel herdrukken. "Maar dat kan nog even op zich laten wachten. Natuurlijk ijveren we ervoor dat de post eerst en vooral zelf haar werk in orde brengt. Wij krijgen van de inwoners te horen dat de postbedeling in de betrokken zones al veel langer mank loopt, en dat de afvalkalender hiervan gewoon een voorbeeld is. Moest Incovo op dezelfde manier werken, het zou nogal een puinhoop zijn...”

Bpost bevestigt de problemen: “We zoeken verder uit wat er gebeurd is en waarom bepaalde buurten niet bedeeld zouden zijn”, zegt woordvoerster Veerle Van Mierlo. “Voor alle zekerheid gaan we een aantal rondes ook opnieuw laten bedienen. We zijn ook in contact met Incovo en de stad.”