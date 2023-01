Edegem geeft inwoners 2.500 euro voor de bouw van reuzen Manke Lies en De Kleine Man

Voor de kleding van de reuzen werden allerlei stoffen ingezameld. "Het kostuum van De Kleine Man zal bestaan uit oude jeansbroeken. Hij staat dan ook symbool voor de kleine werkman. We zijn nu hopen broeken in lapjes aan het knippen om er dan weer een groot werkpak van te maken. Voor de jurk van Manke Lies deden we een oproep naar legeruniformen, wol en jute zakken. Volgens het verhaal was ze een spinster die haar kleren zelf maakte met gevonden spullen. In het fort waar ze woonde, liepen ooit heel wat soldaten rond, dus daar moet ze dan wel wat van gevonden hebben. Er kwam heel veel reactie op onze oproep. De jurk gaat echt fantastisch worden."

Else hoopt dat De Kleine Man klaar zal zijn tegen 7 mei. "Hij is al gevraagd op een feest voor het 20-jarig bestaan van de Fietsersbond. Manke Lies zal eind mei klaar zijn. We plannen ook nog een soort optocht, maar eerst is er nog veel werk." De gemeente belooft alvast dat de reuzen de komende jaren geregeld op zullen duiken in het buurtleven.