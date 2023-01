"Seks enkel uit liefde en voor geld": eerste ex-gedetineerde Wagner-huurlingen krijgen amnestie na strijd in Oekraïne

In een filmpje dat vandaag in Russische media verscheen, is te zien hoe Prigozjin een aantal Wagnersoldaten de hand schudt en bejubelt. Allemaal zaten ze tot een aantal maanden geleden in de gevangenis, het is niet bekend waarvoor precies. Volgens hun contract moesten ze zes maanden gaan vechten in Oekraïne, in ruil kregen ze een vergoeding per maand en hun vrijheid.