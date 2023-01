Huizenmarkt in Vlaanderen koelt af door hogere rente: "We zien een duidelijk keerpunt in het midden van 2022"

In het afgelopen jaar zijn de huizenprijzen verder gestegen: met 6,1 procent voor woningen en 4,8 procent voor appartementen. Dat lijkt misschien nog een aardige stijging, maar het is wel beduidend lager dan de inflatie, die geeft aan in welke mate het leven duurder wordt en bedroeg in 2022 gemiddeld 9,6 procent.

De stijging van de huizenprijzen is bovendien vooral toe te schrijven aan de eerste helft van het jaar. De stijging tussen het tweede kwartaal van 2022 (de periode april tot en met juni) en het laatste kwartaal (de maanden oktober tot en met december) bedroeg slechts 0,5 procent. Ook bij de appartementen zat de prijsstijging vooral in de eerste twee kwartalen. "Met 0,5 procent mogen we spreken van een nulgroei. Er zit dus zonder twijfel vertraging in de groei op de vastgoedmarkt", zegt Johan Krijgsman, CEO van ERA.