Turkse president Erdogan roept Rusland op tot eenzijdig staakt-het-vuren in Oekraïne om onderhandelingen een kans te geven

Turkije stelt zich al de hele oorlog op als een soort bemiddelaar. Het land onderhoudt goede relaties met Rusland en neemt niet deel aan de sancties tegen Rusland, maar levert aan de andere kant wel wapens aan Oekraïne.



Turkije speelde onder meer een sleutelrol in de gevangenenruil van september vorig jaar en in het graanakkoord dat onder toezicht van de Verenigde Naties werd gesloten. Door dat akkoord kon de export van Oekraïens graan via de Zwarte Zee en de Bosporus hervatten.

Erdogan en Poetin bespraken ook de situatie in Syrië. De "Koerdische terroristische militanten" in het grensgebied tussen Syrië en Turkije zijn Erdogan een doorn in het oog. De Turkse president drukte zijn Russische collega op het hart dat er op dat vlak concrete stappen moeten worden gezet.