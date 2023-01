Gent vreest dat werkende asielzoekers op straat belanden en vraagt regering om beleid bij te sturen

De Moor benadrukt dat er verlengingen mogelijk zijn in opvangcentra voor mensen die geen oplossing vinden. In heel België zouden intussen ruim 100 asielzoekers vertrokken zijn naar een ander onderkomen, voor 250 mensen moet nog huisvesting gevonden worden. In Gent gaat het volgens officiële cijfers om slechts 3 mensen, hulpverleners in het veld spreken over meer cases. “Gent heeft sowieso een aanzuigeffect in de regio, we verwachten tientallen extra asielzoekers – ook uit omliggende gemeenten - als er niets gebeurt.” De stad sluit zich dus aan bij de bezorgdheid van het middenveld en vraagt een bijsturing.