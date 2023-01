Autopsie wijst uit: baby die dood gevonden werd in Brugge, leefde nog bij geboorte

Het lijkje van de baby werd dinsdagavond aangetroffen in de sociale woonwijk Blauwe Poort in Brugge. De 23-jarige moeder van het slachtoffertje werd in afwachting van de autopsie gearresteerd voor kindermoord en schuldig verzuim. Omdat het nog onduidelijk was of het om een misdrijf ging, was ze nog niet voor onderzoeksrechter verschenen.