Gratis carnavalskostuum voor kinderen uit kansarme gezinnen in Aalst: "Elk kind moet carnaval kunnen vieren"

Het project "Een hart voor kinderen, ook met carnaval" richt zich op kinderen tussen 2 en 12 jaar. Hoeveel kinderen een carnavalskostuum zullen krijgen, hangt af van het budget dat de initiatiefnemers kunnen verzamelen. "We zijn pas begonnen, dus het is moeilijk in te schatten", vervolgt Verhulst. "We willen dit ook jaarlijks gaan doen, daarom organiseren we ook een snoepverkoop om geld in te zamelen."