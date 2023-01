Driekoningentaarten staan klaar bij bakker Knapen in Bocholt: "Traditie leeft gelukkig nog"

"De traditie leeft gelukkig nog bij de mensen", zegt de zaakvoerder. "De vraag naar driekoningentaarten is wat geminderd in de loop der jaren, maar we hebben wel de indruk dat er opnieuw meer animo voor is. Zo was er iemand die twee weken geleden al vroeg of we driekoningentaarten gingen bakken, omdat hij er vorig jaar te laat bij was."