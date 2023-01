Hogeschool VIVES opent multiculturele gebedsruimte in Kortrijk

De multireligieuze gebedsruimte bevindt zich op de bovenverdieping van The Cube, het gebouw op de hoek van de Doorniksesteenweg met de Universiteitslaan in Kortrijk. Het initiatief ging uit van Sarah Tissoudali en Maryam Dadda. Zij studeerden afgelopen academiejaar af als bachelor in de toegepaste psychologie aan campus Kortrijk. "We stelden tijdens de examens vast dat we onze gebedsrituelen niet konden uitoefenen op de campus", zegt Sarah. "Vandaar onze vraag naar de directie toe of het mogelijk was om eventueel iets in te richten. En tot onze vreugde was het antwoord positief."

In de gebedsruimte liggen er bijbels en korans, matjes en gebedskledij en het is ook mogelijk om er de handen te wassen. De ruimte staat open voor alle religies. Noël Selis, gebiedsdirecteur onderwijs: "Met VIVES willen we dat studenten met verschillende achtergronden en levensbeschouwingen zich thuis voelen en hun eigen identiteit kunnen beleven en vormen."