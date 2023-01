Hondentrainer Rudi uit Kessel-Lo over hondenaanval op peuter in Ledegem: "Houd je kind en hond best altijd gescheiden"

Hondenaanvallen helemaal uitsluiten kan natuurlijk niet, maar je kan wel stappen ondernemen zodat het in de toekomst minder voorkomt, meent Rudi. "In de eerste plaats moet je ouders bewust maken dat ze moeten opletten wanneer hun kinderen in de buurt zijn van honden, ook als het hun eigen huisdier is. Je houdt de hond best altijd gescheiden van het kind. Als dat niet gaat, hou je best altijd een oogje in het zeil. Je moet je hond ook goed inschatten en niet zomaar blindelings vertrouwen. Ik heb al vaak meegemaakt dat zogezegd 'lieve honden die nooit zouden bijten', toch opeens happen."