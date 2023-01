Snotteren en niezen: hooikoortsseizoen al begonnen door milde winter

Door wolken, wind en perioden van regen voelt de winter momenteel als herfst. De regenzones die over ons land trekken, pakken uit in het voordeel van de mensen die allergisch zijn voor het pollen van elzen en hazelaars, omdat de regen de lucht schoonspoelt. Blijft het echter een (deel van de) dag droog en blaast de wind de katjes van de elzen en de hazelaar de lucht in, dan kunnen zij wel last ondervinden.