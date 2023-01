Mogelijkheden voor kasteeldomein van Leut: hotspot voor Limburgse streekproducten, ecocamping en avonturenparcours

Belangrijke vraag is wat er moet gebeuren met de ziekenhuisvleugel die later aan het kasteel is toegevoegd. "Hoewel er nog geen definitieve beslissing genomen is, blijkt de eensgezindheid groot dat die vleugel in zijn huidige dimensies te veel afbreuk doet aan de site. Het volume aanpassen, verkleinen of afbreken in functie van de toekomstige invulling wordt het komende jaar dan ook verder onderzocht", zegt Demir.

Uit de bevraging afgelopen zomer bleek ook dat de meerderheid van de Maaslanders voorkeur geeft aan de 19de-eeuwse sfeer van het kasteeldomein en de link met de familie Vilain XIIII. Een minderheid verkiest de sfeer van het later aangebouwde ziekenhuis.