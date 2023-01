CM wil inschrijven voor Kazou-kampen eerlijker maken: voortaan kan het maar met één laptop of smartphone

Het nieuwe systeem werd in september getest op kleine schaal bij de inschrijvingen voor de wintervakanties.

"Vanaf zaterdag 7 januari tot een uur voor de inschrijvingen op zaterdag 14 januari kan je met je eigen Kazou-account een wachtrijlink aanvragen voor een boekingsmoment naar keuze", klinkt het bij Kazou. "Zo'n account is gelinkt aan je rijksregisternummer en je kinderen, en per account kun je slechts één zo'n link per boekingsmoment vragen en die zal ook maar op één toestel werken. Op elk extra scherm dat je het probeert, krijg je een foutmelding. Zodra de inschrijvingen openen, kent het systeem je een willekeurig nummer toe in de wachtrij. Het heeft dus ook geen enkele zin om een half uur voor de inschrijving al paraat te zitten."

Wat wel nog kan, is met meerdere ouders tegelijkertijd proberen binnen te raken. Wie eerst is, kan dan ook de bevriende kindjes inschrijven. "Je kan kinderen uit andere gezinnen inschrijven - met een maximum van zes - wanneer die ook gekoppeld zijn aan een Kazou-profiel van die hun ouders", zegt Florence Slock nog.