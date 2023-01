Nieuw cash-punt om geld af te halen in Ruisbroek, binnenkort ook op zeven andere locaties in Pajottenland en Zennevallei

Sommige inwoners van Ruisbroek stellen zich wel vragen bij de gekozen plek voor de automaat, omdat er aan het station vaak jongeren rondhangen en mensen zich er niet altijd veilig voelen. "Als gemeente staan we wel achter deze plek", zegt waarnemend burgemeester Bart Keymolen (CD&V). "Het moest een gemakkelijk bereikbare plek zijn, die niet voor overlast mocht zorgen bij de buren. Bovendien is het Stationsplein beveiligd met camera's. We willen ook geen automaten installeren onder de ramen van mensen, dan krijgen we daar weer klachten over."

"We zijn blij voor de inwoners van Ruisbroek, maar voor veel andere inwoners blijft het wel ver", zegt Keymolen. "Ook in Vlezenbeek bijvoorbeeld is er al enkele jaren geen bankautomaat meer. Wij pleiten daarom voor een kortere afstand dan vijf kilometer voor een bankautomaat in de buurt."