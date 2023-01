Tijdelijke jacht op damherten en reeën in Drongengoed in Aalter: "Ze maken natuur kapot en veroorzaken ongevallen"

Volgens het Agentschap is jacht de enige manier om de populatie binnen de perken te houden. "We werken ook preventief, zo hebben we twee jaar geleden al zogenaamde "reeblocks" rond jonge bomen en planten geplaatst om die te beschermen, maar dat is niet genoeg. Om het Drongengoed te beschermen, moeten we de populatie onder controle houden. Ze mag ook zeker niet uitbreiden naar aanpalende natuurgebieden, anders kunnen ze ook daar schade veroorzaken.

Het is niet de eerste keer dat er in het Drongengoed een jacht georganiseerd wordt. In 2019 werden er al eens 15 damherten doodgeschoten, omdat ze ook toen met te veel waren.