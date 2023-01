Kapster Muriel uit Ieper overwon tongkanker en helpt nu zelf kankerpatiënten met haaruitval

Muriel Libaert is al 25 jaar kapster in het dorp Sint-Jan. Vorig jaar startte ze met een speciale opleiding om ook kankerpatiënten te begeleiden. "Ik wilde meer zijn dan alleen een kapster, ik wilde mensen helpen", vertelt ze. Muriel werkte in september haar opleiding af en helpt sindsdien kankerpatiënten met hun haar.

"Ik begrijp die mensen meer dan ooit", zegt ze. "Ik overleefde tongkanker en ben nu vijf jaar kankervrij. Terwijl kankerpatiënten op andere plekken een drempel ondervinden, kunnen ze bij mij ook praten over hun ziekte." Muriel volgde stage in het Jan Yperman ziekenhuis en mag binnenkort één keer per maand langsgaan als kapster op de dienst oncologie.