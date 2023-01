Kobe (18) beroofd aan het station van Diest: "Als je nog één keer iets probeert dan steken we je neer, zei hij"

Op woensdag 4 januari stond Kobe (18) uit Diest te wachten op de trein richting Hasselt. De jonge Diestenaar was van plan om nog van de vakantie gebruik te maken en Winterland te bezoeken, totdat twee jongens hem benaderden. "Rond 17.15 uur stond ik te wachten op het perron om de trein te nemen, maar die had een beetje vertraging", vertelt Kobe. "Opeens stapten twee jongens op me af. Ze zeiden dat ik alles moest afgeven: mijn jas, schoenen, portefeuille, hoofdtelefoon, gsm... alles."