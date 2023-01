Kuurne lanceert als enige gemeente in West-Vlaanderen eigen hymne

Zaterdag 7 januari speelt de Kuurnse harmonie Moed en Vlijt de hymne voor de eerste keer voor publiek. Een hymne is een loflied. In Kuurne werd het lied gemaakt om het 900-jarig bestaan van de gemeente te vieren. "Een drietal jaar geleden werd ik gevraagd door de burgemeester om een hymne te maken. Het is de eerste keer dat ik zo’n lied componeerde", zegt José Wylin.

Wylin ging meteen aan de slag en maakte een hymne van 2 minuten en 27 seconden. "Ik ben op zoek gegaan naar een herkenbare melodie. Ze moest eenvoudig zijn en we wilden ze voor alle gelegenheden kunnen inzetten, een neutrale hymne. Het moeilijkste was een melodie vinden die voor iedereen goed klinkt", vertelt Wylin. Een hymne is uniek, want naast Kuurne hebben alleen Antwerpen, Schaarbeek en de provincie Limburg een eigen loflied.