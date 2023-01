Eerste passages uit autobiografie van prins Harry gelekt: "William viel mij fysiek aan" 

"Ik landde op de bak van de hond die onder mijn rug brak en de stukken ervan sneden in me. Ik lag daar even, verdoofd, krabbelde overeind en zei hem dat hij moest opdonderen", citeert The Guardian uit de autobiografie. Omdat Harry weigerde terug te vechten, zou William weggegaan zijn. Maar daarna zou hij teruggekomen zijn om zich te verontschuldigen.

Na de aanvaring zou William nog gebeld hebben naar zijn jongere broer, met de vraag om er niets over te vertellen aan Meghan. Volgens Harry zou hij dat initieel niet gedaan hebben, maar zou hij dat wel gedaan hebben toen zijn eega de schrammen en blauwe plekken op zijn rug opmerkte. Volgens Harry was ze niet verrast, maar wel triest over het voorval.