Machelen, de meest verharde gemeente wordt groener: “Natuur verbinden en meer ruimte creëren”

Een andere natuurmaatregel is de bermbrug over de Ravaartstraat. Voor het eerst sinds de aanleg van de E19 in de jaren ‘70 worden het Peutiebos en Floordambos terug met elkaar verbonden. Een deel van de brug zal een oversteekplaats zijn voor fietsers en voetgangers om over de E19 te geraken. Het ander deel van de brug wordt een groene zone, zo kunnen dieren ook oversteken. Een beetje vergelijkbaar met de ecobruggen die al bestaan. De bermbrug vervangt een oude brug over de E19 in Machelen en wordt afgesloten voor auto's en brommers.