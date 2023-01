Man (46) uit Sint-Katelijne-Waver krijgt voorwaardelijke straf voor maandenlange verkrachting en bedreiging van jobstudente (18)

De man verplichtte het slachtoffer daarna zes maanden lang om een of meerdere keren per week seks te hebben met hem. In juni 2021 durfde het slachtoffer naar de politie te stappen. De man dreigde ermee dat hij via een camera in de wagen beelden had gemaakt van hun vrijpartijen en dat hij die zou doorsturen naar 14 mannen uit zijn geboortedorp. Hij stuurde haar nog honderden berichten om haar onder druk te zetten.

De rechtbank heeft de man schuldig bevonden en veroordeelde hem tot 4 jaar cel met probatie-uitstel. Dat betekent dat de man niet naar de gevangenis moet als hij zich aan de opgelegde voorwaarden houdt.