Meer dan 2.000 Sint-Antoniusbeelden gestolen uit huis in Hoegaarden

"Gemiddeld zullen die beeldjes tien of vijftien euro per stuk kosten op rommelmarkten, dus in totaal is die verzameling wel een serieus bedrag waard", vertelt Yves. "Het is voor mij een groot raadsel wat er gebeurd is. Mijn vader was wel heel bekend in Hoegaarden en veel mensen wisten dat die collectie daar stond. Dat was een publiek geheim, maar wie ze meegenomen heeft, weet ik echt niet."