Appendix verwijderen of knieprothese plaatsen: meer dan 500 ingrepen mogen voortaan zonder overnachting in ziekenhuis

Waar je voorheen bijvoorbeeld nog een nacht in het ziekenhuis moest blijven als je appendix was verwijderd of als je een knieprothese had gekregen, mogen dergelijke ingrepen nu ook gebeuren in het dagziekenhuis. Dergelijke ingrepen zijn tegenwoordig veel minder zwaar dan vroeger, waardoor de patiënt veel sneller terug op de been is en sneller weer naar huis kan.

De beslissing om een patiënt in het dagziekenhuis te behandelen of toch langer op te nemen blijft echter een individuele beslissing die gebeurt in nauw overleg tussen de dokter en zijn patiënt. Zo blijft voor kwetsbare en oudere patiënten een klassieke hospitalisatie nog altijd mogelijk.