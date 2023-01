Meer dan de helft van de werven in Oostende is niet in orde met alle regels en vergunningen

Door streng te bestraffen wil burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) dat aannemers meer rekening houden met fietsers en voetgangers. "Werven in het centrum, waar veel passage is, vragen een veilige doorsteek. Maar ook buiten het centrum verwachten we dat alles volgens de regels van de kunst verloopt."



"Als stadsbestuur hebben we hier een prioriteit van gemaakt", gaat Tommelein verder. "In een stad als Oostende zijn er veel werken. Verkeersveiligheid primeert in onze stad en dus hanteren wij ook hier een lik-op-stukbeleid. En daar zullen we ook de komende jaren verder op inzetten."