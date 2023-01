Meer dan een ton cocaïne gevonden in container met tomatenpuree in Antwerpse haven

Dinsdag hebben de douanediensten in de Antwerpse haven, op Linkeroever, meer dan een ton cocaïne in beslag genomen. Dat meldt de FOD Financiën. Het gaat om een grote vangst van in totaal 1.250 kilogram, die verstopt zat in een container met tomatenpuree.

De drugs zijn intussen vernietigd. Er loopt een onderzoek naar de herkomst en bestemmeling van de cocaïne.