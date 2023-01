Beter voor patiënt én voor thuisverpleging? Dit denkt sector over plan om meer ingrepen in dagziekenhuis uit te voeren

"Ik denk dat we dat puur technisch en communicatief wel aankunnen", reageert Hendrik Van Gansbeke van het Wit-Gele Kruis. "Maar het is de vraag is of we niet in de problemen zullen komen. We moeten vooral voldoende en de juiste mankracht hebben om het te doen. Anders gaan we tot vervelende keuzes moeten komen. Wij hopen dat dit niet leidt tot een selectie van patiënten waarbij de gemakkelijkste en best vergoede zorg eerst wordt gedaan."

Over die financiële vergoedingen bestaat nog veel onduidelijkheid. "Volgens mij is het zeker wel haalbaar dat die zorg erbij komt, maar niet onbelangrijk is dat de financiële kant volgt", beaamt Wim Laporte van de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV).

"Verpleegkundigen mogen best wat meer worden gewaardeerd in hun beroep", vindt Laporte. "Het beroep van verpleegkundige moet aantrekkelijker worden gemaakt en financieel worden ondersteund zodat mensen in de zorg blijven."