Moeten we de mensenrechten van terroristen respecteren? "In een rechtstaat doen we mensen niet aan wat zij anderen hebben aangedaan"

"Daarnaast doen we in een rechtstaat mensen niet aan wat ze anderen hebben aangedaan. We zijn al lang voorbij het systeem van oog om oog, tand om tand. De bedoeling van een proces is dat slachtoffers aan het woord kunnen komen en dat we te weten komen wat de beweegreden was van de beschuldigden. De straf die zij dan krijgen, moeten zij ondergaan. Als mensen zelf veroordeeld worden, willen ze zelf ook dat de regels gevolgd worden."