Natuurpunt roept vrijwilligers op om al in actie te schieten en padden met emmers over straat te zetten

"Het grote peloton moet nog komen, maar de voorwacht is er", lacht Dominique Verbelen, coördinator van de paddentrek. Hij spoort de vrijwilligers aan om gemeentebesturen en politiediensten al te contacteren om verkeersborden te plaatsen die waarschuwen voor padden, en om schermen te zetten die de padden tegenhouden om over te steken op bepaalde plaatsen. "De amfibieën denken wel degelijk dat de lente begonnen is. Als het weer gaat vriezen kan het zijn dat de trek weer stilvalt en dat ze weer in winterslaap gaan. Maar de padden die al wakker zijn willen we wel zo veilig mogelijk laten oversteken."