Van Los Angeles tot New York: steeds meer steden en staten in de VS jagen daklozen van straat

Toch zijn er ook Amerikaanse steden die het daklozenprobleem met succes anders aanpakken. De Texaanse stad Houston is een goed voorbeeld. De vierde grootste stad van de VS zag het aantal daklozen de voorbije tien jaar met 63 procent zakken. Hoe dat komt? Door daklozen meteen in een appartement of een huis onder te brengen, in plaats van hen eerst te sturen naar een opvangplaats of een ontwenningskliniek om van hun drugproblemen af te geraken.

Voor deze "housing first" aanpak werken lokale overheidsinstanties in Houston succesvol samen met hulp- en liefdadigheidsorganisaties. De aanpak is gebaseerd op een onderzoek dat gedurende 10 jaar het daklozenprobleem heeft onderzocht, en vaststelde dat rechtstreekse huisvestingstoelagen de meest aantrekkelijke oplossing waren.

In totaal zijn er op die manier in Houston bijna 25.000 daklozen van straat gehaald sinds 2011. Door daklozen een eigen dak boven het hoofd te geven blijken ze ook beter gemotiveerd om hun mentale problemen of verslaving aan te pakken.