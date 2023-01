Nominaties voor nieuwe mediaprijzen Kastaars zijn bekend, publiek kan stemmen voor beste programma's en mediamomenten

De Kastaars! is een initiatief van VRT, DPG Media, SBS en Streamz om lokaal tv-, radio- of onlinetalent in de schijnwerpers te zetten. Vandaag maakte juryvoorzitter Luc Appermont de genomineerden bekend in de categorieën waarvoor het publiek kan stemmen. Op 28 januari zal de jury ook nog zelf drie prijzen uitreiken: een prijs voor doorbraak van het jaar, een carrièreprijs en een juryprijs.