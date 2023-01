Noodcentrale in nood: Limburg moet invallen voor zieke operatoren uit Vlaams-Brabant en Antwerpen

Volgens de vakbond dreigt een vlotte dienstverlening vanuit de noodcentrales daardoor in gevaar te komen. "De calltakers in Limburg hebben vaak niet de nodige terreinkennis om snel de juiste en volledige informatie door te geven aan de ploegen op het terrein in Antwerpen en Vlaams-Brabant. En als de communicatie niet snel en vlot verloopt, kunnen er kostbare seconden verloren gaan. En vanuit Vlaams-Brabant komen er ook regelmatig Franstalige oproepen binnen. Die oproepen komen van mensen die in paniek zijn en dan zijn bijvoorbeeld straatnamen niet altijd even goed verstaanbaar. Voor wie dat niet gewoon is, is het soms moeilijk om alles correct te verstaan. Zo kunnen er fouten gebeuren."