Antwerps onderzoekscentrum van brandwonden Oscare bevraagt scholen over bommetjes en knalvuurwerk: "Rage waait over uit Nederland"

Oscare in Antwerpen is bezorgd over het gebruik van bommetjes, voetzoekers of knalvuurwerk, dat volgens hen toeneemt bij jongeren. "We krijgen meer en meer vragen van scholen die leerlingen naar ons willen sturen als alternatieve straf omdat ze bommetjes hebben afgestoken", legt woordvoerder Peter Van Rossum uit. Oscare geeft nazorg aan brandwondenpatiënten. Het centrum doet ook aan sensibilisering en preventie en geeft ook opleidingen over brandgevaar. Nu stuurde Oscare een enquête naar alle Vlaamse middelbare scholen over het gebruik van bommetjes op school.