Politie Stabroek en Kapellen waarschuwt automobilisten voor rondtrekkende driekoningenzangers

Ook in Politiezone Noord, Stabroek en Kapellen, leeft de traditie nog altijd. "We raden de automobilisten en de kinderen aan om extra op te letten", zegt woordvoerder Tom De Gent. "Wij hebben natuurlijk graag dat de kinderen zichtbaar zijn en voldoende fluo dragen. Anderzijds vragen wij aan de bestuurders van gemotoriseerde voertuigen om rekening te houden met de kinderen die op pad zijn en vaak de straat overtsteken. Dat is op Driekoningen meer dan op andere dagen. We rekenen op begrip aan beide kanten dat het op een veilige manier gebeurt zoals andere jaren." Aan invalswegen staan ook borden die waarschuwen voor zingende kinderen op straat.