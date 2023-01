Proces tegen Nobelprijswinnaar en mensenrechtenactivist Ales Bialiatski begint in Wit-Rusland

De drie Viasna-leden worden ervan beschuldigd geld voor de financiering van het protest tegen de regering naar Wit-Rusland te hebben gesmokkeld. Ze kunnen worden veroordeeld tot 12 jaar cel.

Medestanders van Bialiatski zijn ervan overtuigd dat het proces politiek gemotiveerd is. Ze het proces als een politieke vergelding voor diens rol als een belangrijke figuur binnen de oppositie tegen de Wit-Russische president. Bialiatski, in Rusland geboren maar de zoon van Wit-Russische ouders, zet zich al sinds het begin van de jaren 80 in voor pro-democratische bewegingen in Wit-Rusland. Hij organiseerde mee de eerste anti-Sovjetdemonstraties in zijn land. De mensenrechtenorganisatie Viasna richtte hij midden jaren 90 op.