Minder op de glijbanen door hoge energieprijzen in Sportoase-zwembaden in Antwerpen, Brasschaat/Schoten, Oudenaarde, Roeselare en Leuven

"De openingsuren van de sport- en instructiebaden blijven ongewijzigd", legt directeur Michaël Schouwaerts uit. "Mensen kunnen dus nog steeds blijven baantjes zwemmen. Ook scholen en clubs kunnen blijven komen. Maar het recreatieve gedeelte moeten we voorlopig even sluiten tijdens de schooluren." Het zwembad maakt die beslissing omdat de energie- en personeelskosten te hoog liggen. Al blijft de recreatieve zone nog open na de schooluren, op woensdagnamiddag én in het weekend.

Er werden heel wat alternatieven bekeken. "Uiteraard zijn we gaan onderhandelen over onze energietarieven. We hebben ook een aantal operationele aanpassingen doorgevoerd. We zouden het recreatief zwemmen ook 4 keer zo duur kunnen maken, maar dat is uiteraard geen optie. En volledig sluiten is dat natuurlijk ook niet."