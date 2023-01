VS stuurt vluchtelingen en migranten die illegaal grens oversteken terug (maar laat per maand wel 30.000 mensen toe die dat legaal doen)

De voorbije weken en maanden proberen heel wat vluchtelingen uit Cuba, Nicaragua, Haïti en Venezuela de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten over te steken. De meesten slagen daar niet in en worden vastgehouden op de grens. Vorig jaar zaten er meer dan twee miljoen mensen vast, een stijging van 24 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Om dat groeiende politieke probleem op te lossen kondigde president Biden aan dat Cubanen, Haïtianen en Nicaraguanen die illegaal de grens tussen de VS en Mexico oversteken voortaan meteen worden teruggestuurd. Dat is een belangrijke uitbreiding van een bestaande regeling om Venezolanen tegen te houden die proberen de VS binnen te geraken.

Dat gebeurt op basis van de zogenoemde Titel 42, die de regering de bevoegdheid geeft om migranten zonder papieren die de VS willen binnenkomen, automatisch uit te zetten. Deze regel is al 2,5 miljoen keer toegepast sinds het in maart 2020 als volksgezondheidsmaatregel werd ingevoerd. Normaal zou die regeling in december aflopen, maar werd in stand gehouden door een uitspraak van het Hooggerechtshof.