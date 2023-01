Monument om voormalige Ford fabriek in Genk te herinneren: "Een plek waar verleden en heden samenkomen" 

Wim Dries hoopt dat het een ontmoetingsplek kan worden waar verleden en heden samenkomen. "We willen er vertellen wat er geweest is, de productie van Ford in Limburg, waar veel mensen hun verhaal hebben geschreven. Maar, we willen ook iets vertellen over de hele metamorfose die er vandaag aan de gang is." De stad hoopt in de loop van het jaar zelf, of in samenwerking met de provincie, de site in te kleden met extra informatie over het heden en het verleden.