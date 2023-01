Bewoners rusthuis beleven winterpret op ijspiste in Keerbergen: "Meer dan 70 jaar geleden dat ik heb geschaatst"

Een bewoner herinnert zich de laatste keer dat hij ging schaatsen toen hij jong was. "Vroeger ging ik altijd schaatsen op de gracht achter de pastorij in Bonheiden", vertelt Raymond (84). "Dat was in de jaren 50'. Intussen is de pastorij afgebroken, maar ik heb er nog warme herinneringen aan. Ik kan me ook herinneren dat de winters toen veel strenger waren dan nu. In die tijd kregen we zelfs 'ijsverlof' en moesten we weken niet naar school!"