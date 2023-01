Stalvloer in Houthulst zakt in: 11 varkens komen om, 7 gered

Even na 15 uur merkte een landbouwer die in de Vijverstraat in Houthulst woont, dat de vloer van zijn stal was weggezakt. Een 20-tal varkens was in de mestkelder gevallen. De brandweer kwam en riep de versterking in van het speciale dierenreddingsteam (DRT).

Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. "We konden zeven varkens uit de put redden. Voor elf varkens kwam de hulp te laat. Die waren het diepst in de mestkelder terecht gekomen en bleken al verdronken te zijn. Het DRT-team haalde die kadavers naar boven. De interventie duurde al bij al een tweetal uur."