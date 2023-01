Ook Vlaamse regering wil Suske en Wiske Museum in Kalmthout niet overnemen, sluiting dreigt in 2025

"Ik betreur zeker de sluiting van het museum", laat Jambon, die naast minister-president ook Vlaams minister van Cultuur is, weten. "Of dat een verarming van het museumlandschap in Vlaanderen betekent, kan ik moeilijk inschatten. Maar ik wil natuurlijk geen afbreuk doen aan de waarde van het museum." Volgens Jambon zijn er tot nu toe nog geen gesprekken geweest tussen Vlaanderen en de provincie Antwerpen over een eventuele overname. "Maar vanuit Vlaanderen is er op dit moment geen interesse om het museum over te nemen als eigen instelling."