Tom De Meester (PVDA) stopt in Vlaams Parlement en focust zich op gemeenteraad in Gent

PVDA-kopstuk Tom De Meester uit Gent stopt in het Vlaams Parlement en geeft zijn zetel door aan de jongere Onno Vandewalle. De Meester wil focussen op de Gentse gemeentepolitiek. Daar is hij fractieleider voor PVDA. Hij staat er bekend als scherpe en kritische stem voor de huidige bestuursploeg. De Meester schuwt bij zijn tussenkomsten de humor nooit. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen laat hij nu duidelijk weten op dat elan verder te willen gaan.

De beslissing komt er in de nasleep van een langere periode van afwezigheid door een burn-out. De Meester zal voor PVDA wel nog mee de nationale communicatiestrategie helpen uit te tekenen. Onno Vandewalle, ook uit Gent, zal De Meester in het Vlaamse Parlement vervangen. Vandewalle is al langer actief in de jongerenbeweging van PVDA en belooft in het parlement de stem van de jongeren te vertolken.