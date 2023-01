Trajectcontroles in Genk: 40 procent minder snelheidsovertredingen, maar ook 4,26 miljoen euro aan boetes

Per maand rijden er gemiddeld 1,35 miljoen auto's over de 11 trajecten waar de snelheid gecontroleerd wordt. In 2021 reden daar nog 175.000 mensen te hard. Begin vorig jaar waren dat er nog 17.500 en op een jaar tijd is dat nog verder gedaald naar 3.500.

Sinds de invoering van de trajectcontroles houdt meer dan 99 procent van de bestuurders zich aan de maximumsnelheid. Het merendeel van de mensen die toch beboet worden, komt niet uit Genk. "De evaluatie na 1 jaar trajectcontroles toont dat een aangepast rijgedrag wel degelijk mogelijk is", besluit burgemeester Wim Dries (CD&V). "Dat zien we ook in de mobiele controles: daar waren in 2021 nog 13 procent overtredingen, een jaar later nog maar 8 procent."