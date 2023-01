Natuurgebied Babbelbeekse Beemden in Duffel uitgebreid voor minder overstromingen en waterschaartste

De Arkelloop loopt nu ook onder de straat Senthout in Duffel. De beek wordt er opengelegd. "We gaan er een stuk ontharden waardoor de straat wordt geknipt voor gemotoriseerd verkeer", vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Isabel Glorie (N-VA). "Enkel fietsers en wandelaars kunnen er dan nog de oversteek maken en zo op een rustigere manier van de omgeving genieten." Ze kunnen gebruik maken van een nieuwe brug over de Arkelloop. Ook de wandelpaden in het natuurgebied worden uitgebreid. Zo komen er nieuwe vlonderpaden. Aan beide uiteinden van de Babbelbeekse Beemden komen fietsenstallingen.