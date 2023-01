BEKIJK - Franciscus in een rolstoel, Filip en Mathilde in rouw en hosties voor iedereen: de uitvaart van Benedictus XVI in 5 opvallende momenten

De kist wordt bijgezet in de "Grotte Vaticane", in de crypte van de Sint-Pietersbasiliek, waar ook andere pausen liggen. Het lichaam van de overleden paus wordt eigenlijk in drie kisten gelegd: een cipreshouten kist, vervolgens een kist van zink en tot slot een kist van massief eikenhout.

Benedictus XVI wordt begraven in het graf waar voordien zijn voorganger Johannes Paulus II lag. Diens kist is na zijn zaligverklaring in 2011 verplaatst naar een zijkapel van de Sint-Pietersbasiliek.

De laatste rustplaats is symbolisch belangrijk, en was de keuze van Benedictus. Hij was jarenlang de rechterhand van Johannes Paulus II en er was een sterke band tussen de twee voormalige pausen.