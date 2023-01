Ronse wil dat NMBS verantwoordelijkheid opneemt voor vandalisme in station

Vandalen hebben ingebroken in de oude buffetzaal van het station van Ronse. "Wanneer de vernielingen precies gebeurd zijn is niet duidelijk", zegt woordvoerder Dimitri Temmerman van de NMBS. "Het is ook nog niet duidelijk hoe groot de schade precies is, die wordt nog opgemeten." De NMBS dient bij de politie een klacht in tegen onbekenden.