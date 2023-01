Vrijwilligers knappen herdenkingsplek WO II in Eigenbilzen op

De leden van de Belgian Living History Association houden zich vooral bezig met het verzamelen van oorlogsattributen en oorlogsvoertuigen. En ze werken mee aan re-enactments, het in beeld brengen van oorlogssituaties. "Sinds enkele jaren zijn we ook steeds vaker betrokken bij herdenkingen", vertelt Bleus. "Jarenlang was de Engelse oud-strijder Michael Pitt hier aanwezig op de herdenking. Hij drukte ons vaak op het hart om de plek waar drie Britse piloten in de Tweede Wereldoorlog het leven lieten zo in te richten dat je opnieuw het Albertkanaal kan zien."